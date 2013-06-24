Верховна Рада України прийняла урядові законопроекти, спрямовані на активізацію ринку праці та зростання зайнятості серед населення. Рішення про схвалення законопроектів 6067 та 5795 були прийняті депутатами сьогодні, 21 вересня. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уряд приділяє особливу увагу питанню підвищення рівня зайнятості, адже через війну мільйони українців втратили роботу, бо підприємства зупинились чи зруйновані, багато хто вимушено переїхав у більш безпечні регіони і шукає нову роботу там. Ми вже запустили низку програм, що стимулюють створення нових робочих місць та зменшення безробіття. Зокрема, грантові програми на відкриття та розвиток бізнесу, виплачуємо компенсацію роботодавцям за працевлаштування переселенців. Сьогоднішня підтримка Парламентом наших законодавчих ініціатив - це черговий крок, що допоможе активізувати ситуацію на ринку праці, а також збільшити податкові надходження», - прокоментувала Перший віце-прем'єр- міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

Законопроектом 6067 запроваджується низка новацій, що дозволять удосконалити роботу служби зайнятості, створити нові робочі місця завдяки активним програмам на ринку праці, забезпечать зменшення рівня безробіття. Зокрема, впроваджується стимулювання для роботодавців у вигляді компенсації ЄСВ або частини заробітної плати з Фонду по безробіттю за працевлаштування:

молоді, зокрема, на перше робоче місце;

учасників бойових дій;

одиноких батьків, батьків дітей з інвалідністю;

осіб за 5 років до досягнення пенсійного віку;

осіб з інвалідністю;

довготривалих безробітних та інших вразливих категорій громадян.

Окрім того, змінюються застарілі підходи щодо допомоги безробітним в пошуку підходящої роботи, впроваджується європейський метод до виплати допомоги по безробіттю відповідно до страхових принципів - чим більший страховий стаж, тим більше тривалість та розмір виплат, які отримує людина. Пропонується залучати більше безробітних до громадських робіт з відновлення країни, за що вони отримуватимуть вищий дохід, ніж допомога по безробіттю.

Законодавчі зміни, запропоновані законопроектом 5795, також врегульовують низку питань щодо роботи в Україні іноземців та осіб без громадянства. Зокрема: