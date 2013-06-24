Верховна Рада ухвалила законопроект №11483, який передбачає внесення змін до статті 3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Законопроект був внесений Президентом України як невідкладний і отримав підтримку 321-го народного депутата.

Головна мета документа – поширення соціальних гарантій і розширення кола осіб, які підпадають під дію цього закону, на військовослужбовців, що виконують бойові завдання за межами України — на території держави-агресора, а також на членів їхніх сімей.

Крім того, законопроектом передбачено забезпечення соціальних пільг та прав для військових-розвідників Державної прикордонної служби України, які реалізують заходи з охорони державного кордону.

«Операція у Курській області є однією з найскладніших військових операцій, яка вже увійшла в історію. Хлопці повинні щодня у всьому відчувати нашу підтримку, зокрема, і матеріальну. Тепер вони отримуватимуть такі ж виплати і пільги, як воїни на передовій. Це стосується також їхніх родин», — зазначив після голосування міністр оборони України Рустем Умєров.

Він також додав, що прийняття цього законопроекту закріплює на законодавчому рівні соціальний захист військовослужбовців, які беруть участь у заходах оборони та захисту України за її межами.

Важливо зазначити, що реалізація цього закону не вимагатиме додаткових витрат з Державного бюджету України.