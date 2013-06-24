Верховна Рада України прийняла в цілому Закон щодо створення і діяльності Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.Про це повідомляє Урядовий портал.

Законом замість Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин утворюється нова інституція – Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Така новація є необхідною з огляду на невизначений правовий статус Комісії, яка так і не змогла належним чином розпочати свою діяльність та виконувати покладені на неї обов’язки.

«Спроби хоч якось запустити інституцію щодо зниклих безвісти тягнеться щонайменше з 2018 року. І з підписанням Президентом України прийнятого Закону в цієї історії з’являться реальні інституційна та матеріальна спроможності для існування та захисту прав як зниклих безвісти, так і їхніх рідних та близьких», – зазначила заступник Міністра юстиції Валерія Коломієць.

Комплексні зміни внесено Законом у зв’язку з реаліями та практикою нинішньої війни, зважаючи на зростання кількості осіб, зниклих безвісти, що спричинене широкомасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України.