Верховна Рада України у другому читанні прийняла проект Закону України, яким запропоновано звільнити від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни. Відповідні зміни вносяться до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». Про це повідомляє Урядовий портал.
Законопроект спрямований на здійснення заходів з підтримки бізнесу та створення правових механізмів звільнення юридичних осіб від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану.
Зокрема, законопроект передбачає, що:
- оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави здійснюється протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення фінансової звітності;
- у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, звільнити юридичних осіб від відповідальності за порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності у повному обсязі на вебсторінці або вебсайті підприємства разом з відповідними аудиторськими звітами.