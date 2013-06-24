Верховна Рада України у другому читанні прийняла проект Закону України, яким запропоновано звільнити від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану або стану війни. Відповідні зміни вносяться до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». Про це повідомляє Урядовий портал.

Законопроект спрямований на здійснення заходів з підтримки бізнесу та створення правових механізмів звільнення юридичних осіб від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану.

Зокрема, законопроект передбачає, що: