В умовах війни кожна гривня, сплачена до державного бюджету, перетворюється на важливий ресурс для підтримки та посилення обороноздатності країни. Сьогодні українці своїми податками фінансують Збройні Сили України. Видатки сектору безпеки й оборони уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень і військових облігацій.Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Тому для забезпечення додаткового фінансування 4 грудня Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби».

Перегляд акцизів на тютюн відбувся з метою гармонізації українського законодавства до вимог Євросоюзу та є одним із фіскальних заходів у межах програми МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для забезпечення фінансової стабільності, стримування ризиків та досягнення цілей вступу до ЄС. Впровадження заходів та політик, визначених у співпраці з МВФ, дозволяє залучати фінансування як від МВФ, так і інших донорів, на першочергові соціальні та гуманітарні видатки бюджету.

З 2018 року в Україні працює план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку. Цей план мав у 2025 році забезпечити виконання вимог Директиви ЄС щодо мінімального акцизного податкового зобов’язання - не менше ніж 90 євро за 1000 шт. сигарет. Але через процеси девальвації, зокрема, викликані війною, у 2025 році акциз на сигарети досягне лише рівня 70 євро. Тобто, чинний графік не дозволяє досягти рівня оподаткування встановленого у ЄС, тому виникла необхідність переглянути ставки акцизного податку, з метою поступового, до 2028 року, досягнення мінімального рівня встановленого Директивою ЄС.

Закон передбачає поступове, протягом 4 років, підвищення ставок акцизного податку на сигарети до досягнення мінімального рівня встановленого Директивою 2011/64/ЄС з огляду на євроінтеграційні зобов’язання нашої держави. Також, з метою уникнення впливу інфляції на підвищення ставок, ставки акцизу для тютюнових виробів визначатимуться у євро.

Зростання ставки акцизного податку упродовж 2025-2028 рр.

Назва виробу Ставка за 1000 шт. у євро 2025 2026 2027 2028 Сигарети з фільтром 78 82 86 90

За данимиЦентру громадського здоров’я МОЗ України, куріння є причиною 130 тисяч передчасних смертей українців щороку від таких захворювань, як інфаркт, інсульт, онкологічні захворювання та інші.

Реалізація закону сприятиме досягненню соціального ефекту: зменшенню споживання сигарет, і, як наслідок, захворюваності на серцево-судинні хвороби та збільшення тривалості життя українця.

Закон набирає чинності 1 січня 2025 року.