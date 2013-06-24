Верховна Рада України прийняла в цілому законопроекти №7427 та №7429, які створюють умови для фінансової спроможності підприємств теплопостачання.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, передає Урядовий портал.

«Опалювальний сезон буде без підвищення тарифів на тепло та гарячу воду. Сьогодні народні депутати проголосували надважливі законопроекти, які захистять і споживачів, і підприємства від цінових коливань на ринку газу та забезпечать фінансову спроможність у сфері теплопостачання», — наголосив Міністр.

Зокрема, протягом дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення в Україні запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів.

При цьому визначено гарантії для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання.

Також передбачено відтермінування погашення заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості підприємствам ТКЕ виробничі потужності яких розташовані на тимчасово окупованій території, або виробничі потужності яких були знищені чи пошкоджені внаслідок обстрілів, або знаходяться в зоні бойових дій.

Нагадаємо, раніше Міністр Олексій Чернишов повідомив, що більше половини інфраструктури підготовано до опалювального сезону.