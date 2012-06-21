Парламентська асамблея НАТО першою створила неформальну групу підтримки "Кримської платформи", яка стане важливим внеском у консолідацію зусиль міжнародної спільноти з метою протистояння агресивній політиці Росії та мілітаризації українського півострова, заявив Співголова Міжпарламентської ради Україна-НАТО (ЮНІК) Оярс Калніньш на зустрічі з Першим заступником Голови Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, Головою Постійної делегації Верховної Ради України в ПА НАТО Єгором Чернєвим, повідомили в Інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради.

Оярс Калніньш поділився позитивним досвідом проведення сесії ПА НАТО у Ризі, який може бути корисним Україні в контексті проведення запланованого на 2022 рік засідання Асамблеї в Києві.

Нагадаємо, що установчий саміт "Кримської платформи" відбувся в Києві 23 серпня. В ньому взяли участь представники 46 країн і міжнародних чи міждержавних організацій, крім самої України.

Ця ініціатива – міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму і сприяння деокупації півострова, а тим самим і зміцнення європейської й глобальної безпеки.