«Нова сесія Верховної Ради відрізнятиметься від інших, адже ми перебуваємо на екваторі — це фактично половина нашої каденції. А на екваторі, як відомо, завжди гаряче. Та я сподіваюся, що здоровий глузд і бажання розвивати нашу державу переможуть», — на цьому наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час відкриття VI сесії ВР XI скликання. Вона розпочалася за наявності в залі 285 народних депутатів. У засіданні взяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, члени уряду, керівники центральних органів влади, судової гілки влади, голови дипломатичних представництв іноземних держав.

Пріоритети роботи ВР — поліпшення соціальних умов життя громадян і вирішення тарифного питання. Триватиме й боротьба з коронавірусною хворобою COVID-19, забезпечення медиків і пацієнтів усім необхідним. А до 15 вересня ВР має отримати від уряду проєкт головного кошторису країни на 2022 рік і якісно доопрацювати його в комітетах.

«Нам усім у цій залі відповідати перед українцями, які нас сюди обрали», — наголосив Дмитро Разумков, закликавши всі гілки влади до конструктивної співпраці.