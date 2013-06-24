Міжнародні партнери активно допомагають у відновленні об’єктів енергетики після російських ракетних атак, розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Він нагадав, що при Міненерго діє Міжнародна енергетична консультативна рада високого рівня.

«Ми перебуваємо в постійній координації з нашими міжнародними партнерами. Зокрема, буде велика поставка із Франції. Ми постійно отримуємо необхідні засоби для відновлення енергосистеми», — зазначив урядовець.

Він пояснив, що виготовлення нового енергообладнання — тривалий процес, тому українська сторона приймає допомогу й у вигляді вже вживаного обладнання, яке перебуває в робочому стані.

«Ми ведемо переговори з колишніми республіками срср. Зокрема, я мав розмову з міністром енергетики Азербайджану. Істотно нам допомагають і країни Балтії. Хочу відзначити Литву, яка вже передала велику кількість устаткування, ще частина їде до нас», — розповів він. Міністр зазначив, що частину допомоги, яка надходить, відразу використовують для відновлювальних робіт, з решти формуватимуть необхідний резерв.