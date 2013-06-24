Уряд зібрав потреби регіонів для проходження зимового періоду та потреби в гуманітарній допомозі, і вже передав їх системі ООН. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Координаційної зустрічі між урядом України, системою ООН та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

«Ми зібрали й передали перелік потреб з усіх наших регіонів, який зокрема містить усі потреби у сфері енергетики, тепло- і водопостачання. Розраховуємо, що представники ООН найближчим часом нададуть відповідь щодо можливості їх забезпечення. Також пропонуємо протягом наступних двох тижнів провести зустрічі системи ООН з усіма регіонами та окремими ЦОВВ для того, щоб пройтися по переліку та визначити, яку допомогу може бути надано», — зазначив Денис Шмигаль.

Як підкреслив Прем’єр-міністр, пріоритетними напрямами гуманітарної допомоги для України є, зокрема, надання товарів першої необхідності найбільш уразливим групам людей, розширення програм допомоги, допомога з ремонтом житла, облаштування бомбосховищ тощо.

Домовлено створити платформу і штаб з координації потреб.