Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко разом зустрівся з членом парламенту Португалії Рікардо Баптістою Лейте та народним депутатом України Ігорем Васильєвим. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час спілкування обговорили подальшу співпрацю у сфері охорони здоров’я, зокрема у напрямку медичної евакуації українських пацієнтів з мінно-вибуховими травмами та хронічними захворюваннями.

У ході розмови Рікардо Баптіста Лейте запевнив, що Португалія робить все можливе для того, щоб мати можливість і надалі приймати українців як на лікування, так і на реабілітацію.

Як зазначив Міністр, за п’ять місяців війни Україна відчула потужне плече підтримки від португальських партнерів: у якості гуманітарної допомоги було передано понад 400 тисяч упаковок медичних препаратів та 65 тисяч медичних виробів.

«Щодня медичні працівники героїчною працею рятують життя тисячів українців. Вони міцно тримають свій медичний фронт, тому підтримка європейських колег надзвичайно важлива для нас. Ми продовжуємо отримувати численні медичні гуманітарні вантажі від уряду Португалії, наші громадяни мають можливість отримувати медичну допомогу на рівні з португальцями та лікуватися у їхніх закладах охорони здоровя. Весь свідомий світ сьогодні протистоїть країні-терористу разом з Україною», — заявив Віктор Ляшко під час зустрічі.

Очільник МОЗ та член парламенту Португалії також обговорили питання щодо налагодження співпраці у напрямку реалізації програми EU4Health, а саме в частині консультацій щодо подання спільних заявок між лікарнями та медичними університетами України та Португалії.