Український борець греко-римської боротьби 22-річний Парвіз Насібов вийшов у фінал Олімпіади.
У півфіналі українець переміг Ахмеда Ель-Саєда Хегазі з Єгипту - 7:6.
По ходу сутички Насібов поступався 0:6, але зміг проявити характер. Спочатку рішенням суддів заробив чотири очки. Український борець продовжував іти вперед, а суперник уже виглядав виснаженим. Насібову вдалося вирвати перемогу на останніх секундах.
Фінал відбудеться 4 серпня. Українець вже мінімум здобув "срібло".
Олімпіада в Японії триватиме з 23 липня до 8 серпня.
Україну в Токіо представлять 157 спортсменів - це найменша кількість учасників від України на літніх Іграх за час незалежності. На Олімпійських іграх розіграють 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
В активі збірної України одна срібна й чотири бронзові нагороди.