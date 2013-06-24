Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію “Вплив збройних конфліктів на навколишнє середовище”, у якій ідеться про екоцид під час війни.

За документ було віддано 106 голосів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У резолюції, зокрема, йдеться про необхідність кодифікувати поняття “екоцид” як у національному законодавстві, так і в міжнародному праві. Також необхідно внести зміни до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, щоб додати екоцид як окремий вид злочину. Держави-члени мають ужити необхідних заходів, щоб заборонити використання забороненої зброї під час збройних конфліктів, яка, серед іншого, непропорційно впливає на довкілля й унеможливлює життя людини в зоні ураження.

«Прийнята доволі потужна резолюція. Напевно, найцікавішим у ній є запровадження поняття екоциду. росія здійснює в Україні не тільки геноцид, а й екоцид, бо навколишнє середовище надзвичайно страждає. Плюс шалені ризики, пов’язані з ядерним шантажем росії, захопленням найбільшої в Європі атомної електростанції тощо», - сказав у коментарі Укрінформу член делегації Верховної Ради у ПАРЄ Олексій Гончаренко після дебатів.

За словами депутата, він подав низку правок, і деякі були прийняті. Зокрема, делегати підтримали правки про необхідність захисту територій, де розташовані атомні електростанції, об’єкти критичної інфраструктури.

На його переконання, щоб захистити навколишнє середовище, спочатку потрібно захистити світовий порядок.

«Це системна робота... Це означає, що країни Ради Європи, а Україна входить до них, проводячи відповідну політику, зможуть краще захистити і будуть думати про відповідні ризики для критичної інфраструктури, які можуть виникнути під час війни. Це про те, яким чином світу врахувати уроки цієї війни, для того, щоб будувати безпечніше і краще майбутнє», - підкреслив Гончаренко, зауваживши, що “сьогодні головні екологи у світі – це українські танкісти”.

Своєю чергою член делегації у ПАРЄ Леся Василенко під час дебатів наголошувала, що збитки, завдані навколишньому середовищу в Україні внаслідок війни росії, оцінюють у близько 46 мільярдів доларів.

За її словами, 30% території України заміновано — йдеться про приблизно 300 тис. боєприпасів на 174 тис. квадратних кілометрах землі.

За словами члена постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенії Кравчук, загалом із чотирьох важливих резолюцій на цій сесії прийнято три: “Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом”, в якій визнається, що рф веде агресивну війну проти України з лютого 2014 року; “Вплив збройних конфліктів на навколишнє середовище”; а також «Саміт Ради Європи у Рейк’явіку: Об'єднані довкола цінностей перед надзвичайними викликами» з рекомендацією, щоб на цьому заході було напрацьовано практичне розв'язання питання міжнародного трибуналу щодо злочину агресії рф проти України та створення компенсаційного механізму.

«Остання резолюція, яка залишилася, буде завтра за результатами дебатів «Правові аспекти та аспект прав людини в агресії російської федерації проти України». Окрім депутатів ПАРЄ у дебатах також візьме участь голова Центру громадянських свобод, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук. Головне, до чого ми будемо закликати під час цих дебатів, - що всім зрозуміло, що росія порушує всі можливі права людини, чинить просто немислиме у ХХІ столітті, вбиває людей кожен день, і потрібно за злочин агресії судити, обов’язково запустити ad hoc трибунал, який судитиме найвище військово-політичне керівництво рф», - наголосила Кравчук у коментарі Укрінформу.

Нагадаємо, у Страсбурзі 23 - 27 січня проходить зимова пленарна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.