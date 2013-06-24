У зв’язку з необхідністю оперативно реагувати на поточну ситуацію в регіоні кінцеві станції прибуття та відправлення поїздів №142/141, 46/45 та інших евакуаційних рейсів змінюються фактично щоденно, а іноді й частіше. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Продаж квитків відкривається до станції, яка є крайньою доступною на момент продажу.

Зокрема, сьогодні маршрут поїздів №45/46, 141/142, 137/138 тимчасово обмежено до станції Лозова, продаж квитків до Харкова. При можливості подальшого прямування вищезазначені поїзди курсуватимуть зі станції Лозова до станції Краматорськ.

Поїзд №1/2 Івано-Франківськ — Костянтинівка обмежено до станції Харків.

Також щоденно курсують 2 евакуаційні поїзди, які також за можливості безпечного слідування відправляються з Краматорська.

Просимо з розумінням поставитися до ситуації: маршрут прямування може бути оперативно змінено з міркувань безпеки, незалежно від вказаної у квитку станції.

Укрзалізниця дбає про безпеку своїх пасажирів та поїзних бригад, але не припиняє рух на сході. Евакуаційні рейси йдуть за графіком.

До речі, Укрзалізниці вдалось евакуювати ще близько тисячі маріупольців, які наразі прямують рейсами до Львова та Ковеля. Запрошуємо львів'ян гостинно зустріти о 13:30 на головному вокзалі 790 українців, які вирвались на волю.

Ще 117 біженців з Маріуполя дістануться заходу України завтра.