Рейс авіакомпанії British Airways встановив новий рекорд швидкості для трансатлантичних перельотів, повідомляє USA Today.
Рейс з Нью-Йорка (аеропорт Кеннеді) в Лондон (Хітроу) тривав 4 години 56 хвилин. Цей показник побив попередній рекорд для дозвукових літаків, який належить лайнеру Norwegian Air (5 годин і 13 хвилин).
Середній час перельоту через Атлантику складає 6 годин 13 хвилин. Експерти відзначають, що подолати відстань за рекордний час літаку допоміг шторм Кіара: швидкість попутного вітру під час польоту становила понад 80 м/с.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»