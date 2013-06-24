Уряд ухвалив відповідну постанову, яка дозволяє оформляти ID-картки та закордонні паспорти в закордонних підрозділах ДМС, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Перший пілотний проєкт уже працює у Варшаві. За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, у польській столиці із серпня буде відкрито центр державного підприємства «Документ». А вже зараз наші співвітчизники в цій країні можуть подати заяви-анкети, звернувшись до мобільних комплексів — спеціально облаштованих мікроавтобусів.

«Перші документи можна буде отримати на початку серпня. Термін їх виготовлення скоротиться вдвічі й становитиме до 20 днів», — запевнив посадовець.

До речі, нещодавня урядова постанова, яка передбачає тимчасове виготовлення ID-карток та паспортів з новим чипом без електронного підпису, значно спростила та прискорила процес підготовки документів. Одним з її ініціаторів стало Мінреінтеграції.