Сервіс PayPal планує звільнити дві тисячі працівників, або близько 7% свого штату.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

«Зміни можуть бути важкими, особливо коли це стосується прощання з цінними колегами й друзями», — заявив президент і генеральний директор компанії Ден Шульман.

За його словами, компанія пішла на такий крок через «складне макроекономічне становище на ринку».

Він також додав, що PayPalдосягла «прогресу в зосередженні ресурсів на основних пріоритетах і корекції своїх витрат, але попереду ще багато роботи».

Всього PayPal планує звільнити дві тисячі працівників, або близько 7% свого штату.

Зазначається, що оголошення компанії PayPal про звільнення своїх співробітників стало черговою новиною про скорочення робочих місць у технологічній галузі.

Раніше цього місяця, зокрема, Google оголосила про плани звільнити понад 12 000 працівників, Microsoft оголосила про плани скоротити 10 000 співробітників.

Нагадаємо, PayPal є одним зі світових лідерів серед платіжних систем, що дозволяє виводити гроші з різних сайтів до себе на банківський рахунок, здійснювати покупки в інтернеті, а також легко переказувати гроші між акаунтами всередині системи. Раніше для українців була доступна лише одна із можливостей платіжної системи - витрачати гроші зі свого облікового запису, але не отримувати їх. Від березня 2022-го року система PayPal повноцінно працює в Україні.