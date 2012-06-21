В Україні впроваджують пілотний проект сертифікації вчителів початкової школи, ініційований Міністерством освіти і науки. Передбачають, що в ньому візьме участь майже тисяча педагогів, з яких 24 — із Сумщини.
Як розповів директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко, фахові знання й уміння оцінюватимуть у форматі ЗНО. Вони складатимуться із трьох частин: самооцінка роботи вчителя, вивчення його досвіду й тестування. Як бонус ті, хто складе іспит, отримають 20-відсоткову добавку до щомісячної зарплати і використовуватимуть одержаний сертифікат упродовж трьох років як атестацію.