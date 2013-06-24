Впровадження обов’язкового пенсійного накопичення і реформа Фондового ринку та ринку капіталів — серед ключових пріоритетів роботи Уряду у 2023 році. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України 3 січня.Про це повідомляє Урядовий портал.

«Україна вже багато років має проблему з наповненням Пенсійного фонду. Працездатного населення стає менше, кількість пенсіонерів збільшується. Війна зробила ситуацію критичною. Реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки», — відзначив Прем’єр-міністр.

За його словами, кошти йтимуть на рахунки з трьох джерел: внесок роботодавців, внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах та добровільні внески громадян. Таким чином буде реалізовано на практиці право кожного українця на достойну пенсію.

Як підкреслив Денис Шмигаль, стратегічним пріоритетом залишається продовження підтримки всіх українців, які опинилися у складних життєвих обставинах: «Адресність буде ключовим підходом до соціальної допомоги. Всі соціальні виплати та пенсії ми забезпечимо повною мірою».

Уряд також зосередиться на освітньому процесі, зокрема безпеці учнів, студентів, учителів і викладачів. Як зазначив Прем’єр-міністр, наразі 65% освітніх закладів України забезпечені укриттями.

«Цього недостатньо, надійні та належно обладнанні укриття повинні мати всі освітні заклади», — підкреслив Денис Шмигаль.

Очільник Уряду відзначив, що дистанційний формат освіти буде вдосконалюватися. Важливо наповнювати цифровий простір якісним контентом, створювати інструменти асинхронного навчання, забезпечувати учням і вчителям доступ до швидкісного Інтернету. Також у 2023 році, за його словами, буде продовжена реформа Нової української школи в 5-9 класах.