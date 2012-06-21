13 липня цього року народні депутати прийняли в першому читанні законопроект № 6614 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, пенсійна реформа пройшла конкретні організаційно-правові форми і втілилася в законопроект. «Ідею обговорювали в серйозному експертному середовищі всередині країни і поза її межами. Зрештою, визначили параметри, які має містити ця реформа, визначено логіку і послідовність кроків для забезпечення гідного життя наших пенсіонерів», — зауважив посадовець під час брифінгу в Кабінеті Міністрів.

Цей законопроект — елемент пенсійної реформи. Для її впровадження треба пройти чималу дистанцію. На першому етапі заплановано навести порядок у солідарній системі. Другим кроком стане перегляд пенсійного забезпечення військовослужбовців. Наступне — введення накопичувальної системи, щоб дати чіткий дороговказ для молодих людей, кому сьогодні менш ніж 35 років. Вони отримають змогу протягом 20 років накопичувати кошти, а потім отримувати пенсію з — солідарної і накопичувальної систем.

— Якби ми були популістами, нам би не потрібна була пенсійна реформа. Спрямували б усі кошти, які є, на підвищення пенсій і сказали б «дивіться, які ми молодці!». Це неправильно. Не може матеріальне становище пенсіонера залежати від доброї волі уряду, парламенту чи навіть Президента. Має бути модель, за якою незалежно від того, хто у владі, поліпшуватиметься матеріальне становище, — наголосив міністр соціальної політики.

За його словами, законопроект пройшов експертизу Світового банку і МВФ. Його розглянув і схвалив уряд та подав на розгляд Національної ради реформ. До речі, разом з цим законопроектом подавали ще п’ять альтернативних. Однак урядовий набрав більше балів. Нині в комітеті Верховної Ради триває систематизація внесених пропозицій. Роботу над цим планують завершити до початку роботи наступної сесії ВР, щоб уже у вересні подати законопроект на друге читання.

З 1 жовтня 2017 року заплановано провести неодноразово анонсований перегляд розміру пенсії майже половині нинішніх пенсіонерів (5 мільйонам 600 тисячам). Людям буде істотно підвищено пенсію. На це вплине індивідуальний розмір коефіцієнта заробітку і трудовий стаж. Крім того, заплановано перенести дату підвищення соціальних стандартів з 1 грудня на 1 жовтня цього року. Це дасть змогу ще 3 мільйонам людей переглянути розмір пенсії. А також скасувати оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів.

А найголовнішим у пенсійній реформі Андрій Рева назвав можливість стабілізувати працівника, встановити такі параметри солідарної пенсійної системи, які на майбутнє забезпечать зменшення її дефіцитності. І допоможуть узгодити видатки з доходами, значно підвищивши доходи Пенсійного фонду. «А значить, реформа забезпечить не епізодичний, приміром, раз на п’ять років, перегляд пенсійного забезпечення, а щорічне планове зростання пенсій відповідно до тієї форми розрахунку, яку закладено в проект цієї реформи, — додав міністр соціальної політики. Він також наголосив на поновленні соціальної справедливості між тими, хто працював, і тими, хто не дуже гнув спину. Тож у межах пенсійної реформи скасовують коефіцієнт 1,35%. Має бути співвідношення між тим, що людина заплатила, і тим, що отримує. Нині існує мінімальна участь, яка на отримання пенсії не дає права. Якщо людина не має 15 років страхового стажу, пенсію не платять. В Україні є майже 20 тисяч громадян, які не отримують пенсію, а лише допомогу.