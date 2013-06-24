Можливостей для здійснення доступних і прозорих переказів коштів на підтримку українців та України побільшало. Днями у Брюсселі (Бельгія) з ініціативи Єврокомісії міжнародні надавачі послуг з переказу коштів в Україну підписали спільну заяву, зобов’язавшись зменшити комісії за такі операції до 3% принаймні на час агресії росії проти України. Заява буде чинною впродовж дев’яти місяців, після цього її переглянуть відповідно до поточної ситуації та досягнення її гуманітарної мети.

У Нацбанку України уточнили, що підписанти спільної заяви, які працюють зокрема на території ЄС та України: Visa, Mastercard, Wise, Ria Money Transfer, Extrabanca, Small World, TransferGo, АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ «А-БАНК», ТОВ «НоваПей», ПАТ «Укрпошта», ПрАТ «УФГ», — зобов’язалися надавати конкурентоспроможні послуги з переказу коштів українській діаспорі та вимушеним переселенцям з України, що залишили домівки, рятуючись від війни за кордоном, і кожному, хто бажає підтримати українців та переказати кошти в Україну. Спільна заява відкрита для приєднання інших надавачів відповідних послуг на знак солідарності з Україною.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан заявив, що вдячний кожному, хто генерує ідеї для допомоги Україні, втілює їх та розвиває вже наявні напрями підтримки.

«Зниження вартості грошових переказів в Україну — це значна економія коштів для відправників та ефективний внесок у розширення допомоги українському народу», — цитує його слова пресслужба НБУ.

Олексій Шабан каже, що, попри війну, платіжна інфраструктура в Україні працює стабільно. Отримати перекази в Україні можна так, як і в мирний час (через міжнародні системи переказу коштів, із картки на картку, через SWIFT за номером IBAN). На початку війни більшість міжнародних систем переказу коштів повністю скасували плату за перекази в Україну. Значна їх частина навіть через сім місяців війни пропонує своїм клієнтам безкоштовні перекази на рахунки в Україні та особливі умови для надсилання переказів з основних країн-донорів. Адже міжнародні системи грошових переказів нині — важливий канал надання гумдопомоги та соцвиплат українцям від міжнародних організацій.

За оцінками НБУ, за січень — липень 2022 року в Україну переказано 7,6 мільярда доларів США. Попри війну, це лише на 5,7% менше, ніж за аналогічний період торік. Це перекази і через офіційні канали — банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, і через неофіційні. Через війну поменшало переказів через офіційні канали приблизно на 12%, а потік через неформальні збільшився майже на 3%.

В НБУ вважають, що завдяки здешевшанню переказів коштів міжнародними системами населення віддаватиме перевагу безпечнішим каналам.

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