Благодійний фонд «Слов’янська мрія» запропонував створити десять невеличких скульптур, використавши бронзу з пам’ятника Леніну, який демонтували в центрі Слов’янська ще влітку 2015 року. Семитонна скульптура вождя світового пролетаріату тривалий час зберігалася на території одного з місцевих АТП, а тому з’явилася ідея нарешті її використати: переплавити, виготовити і встановити у скверах, парках і на площах арт-об’єкти, які позитивно вплинуть на імідж міста-курорту й залучення туристів. Електронну петицію з такою пропозицією вже зареєстровано на сайті Слов’янської міської ради, й у разі підтримки тутешніх жителів місцева влада ще має провести відповідне опитування і визначитися, які саме скульптури виготовити з ленінської бронзи і де їх встановити. Поки що розпочалося тільки обговорення ініціативи: після оприлюднення на сайті за кілька днів проект підтримали всього 18 осіб. А щоб набрати потрібні 250, у слов’янців ще є 88 днів.
ІНІЦІАТИВА