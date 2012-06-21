Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) попри заявлені раніше наміри вирішила все-таки не запроваджувати квотування мінеральних добрив, імпортованих в Україну. Нагадаємо, такий намір ще торік у серпні висловили в Мінекономрозвитку і навіть розпочали розслідування стосовно імпорту мінеральних добрив (сайт «УК» від 22 травня 2020 р.). Ініціювала таке звернення група компаній «Остхем», що є фактично монополістом з виробництва мінеральних добрив в Україні.
Категорично проти запровадження квот на імпортні міндобрива виступили насамперед аграрії –– адже обмеження імпорту спричинило б зростання цін на добрива. а відповідно, –– й собівартості їхньої продукції. Адже «Остхем» самотужки не може задовольнити всі потреби хліборобів у сільгоспхімії, отже, це призвело б до дефіциту й підскоку цін.
Професійні асоціації сільгоспвиробників виступили зі зверненнями, в яких попереджали про руйнівні наслідки таких дій не лише для аграрної галузі, а й для вітчизняної економіки в цілому. Прості хлібороби у багатьох регіонах України вийшли на акції протесту.
Незадоволення такими кроками висловили й за кордоном, зокрема, в ЄС, звідки до України надходить значна кількість добрив. У листі від представництва ЄС в Україні було висловлено стурбованість з цього приводу, адже подібні дії суперечать міжнародним зобов’язанням України, зокрема, угоді з ЄС («УК» від 19 червня).
Подібні заходи, зазначалося у листі, ЄС дозволяє запроваджувати лише у разі різкого несподіваного зростання імпорту, що завдає значних збитків вітчизняним виробникам. У даному ж разі нічого подібного не сталося –– навпаки, ціни на міндобрива на українському ринку продовжують залишатися вищими, ніж за кордоном, але не настільки, як було –– відсотків на тридцять, але ж не вдвічі! Мабуть, це і не влаштовувало ініціаторів згаданого розслідування.
Зараз здоровий глузд переміг, за що аграрні асоціації, зокрема, Український клуб аграрного бізнесу, Всеукраїнська аграрна рада тощо, дякують і владі, за те що почула голос аграріїв, і народним депутатам, що допомогли донести цей голос до владних кабінетів, і самим хліборобам –– учасникам акцій.