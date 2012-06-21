Незрячий хлопчик Іванко Одейчук із Березного на Рівненщині виборов третє місце в районному етапі Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика. Навіть такі серйозні фізичні обмеження не вплинули на його інтелектуальні здібності та бажання знати рідну мову.
Усе це завдяки цілеспрямованій роботі мами хлопчика та його шкільної вчительки української мови і літератури Світлани Савчук. Саме вона змогла розгледіти в хлопчикові із задньої парти неабиякий талант. «Третій рік пані Світлана навчає його так, що ніхто не відчуває, що у класі сліпий учень. Це професійна майстерність. На уроках не порушують питання полегшених завдань, навпаки, вчителька постійно наголошує: ти можеш це зробити», — поділилася секретом мама хлопчика. І додала: — Не треба жаліти дітей з обмеженими фізичними можливостями й робити все за них. Завдання батьків — зробити так, щоб їхні діти максимально впевнено почувалися в житті й перемагали, як-от наш Іванко. Тож нехай ця перемога буде не останньою.
Інна ВАСИЛЕНКО
для «Урядового кур’єра»