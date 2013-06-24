Понад 100 днів IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів. З 6 до 12 червня було атаковано більше як 450 російських онлайн-ресурсів. Про це повідомляє Урядовий портал.
А саме:
- Через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ рф.
- Інформація, яка зберігається на ресурсах Роспотребнадзору, тривалий час була недоступна.
- У росіян виникли труднощі з отриманням державних та муніципальних послуг онлайн через нестабільну роботу сервісу «Мои Документы».
- У Криму будівельні магазини окупантів перейшли в офлайн-режим, адже онлайн-магазини так і не змогли оговтатися після численних атак.
- Низка російських ЗМІ.
ІТ-армія продовжує протистояти російській агресії в кіберпросторі.