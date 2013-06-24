212 переможців сьомої хвилі програми «Власна справа» отримають мікрогранти на започаткування та розвиток бізнесу на загальну суму 48,7 млн грн. Загалом Уряд вже перерахував отримувачам різних грантових програм майже 200 млн грн. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

«Мікрогранти на старт та розвиток бізнесу є найбільш популярною програмою проекту “єРобота”. За результатами семи хвиль цієї програми ми вже маємо 1,7 тисячі переможців, які отримають від держави до 250 тис. грн на реалізацію своїх бізнес-ідей. Через грантові програми ми не лише підтримуємо малий бізнес в нинішній важкий час, ми ще й покращуємо ситуацію на ринку праці - вже визначені переможці програми «Власна справа» в процесі реалізації своїх проектів створять понад 4000 нових робочих місць. На сьогодні на різні грантові програми Уряд вже перерахував отримувачам майже 200 млн грн», - зазначила Юлія Свириденко.

Серед 212 переможців сьомої хвилі програми “Власна справа” 58 осіб планують започаткувати чи розвивати проекти в сфері оптової та роздрібної торгівлі, 47 - в переробній промисловості, 34 - в сфері тимчасового розміщування та організації. Внаслідок реалізації бізнес-планів отримувачів грантів буде створено понад півтисячі робочих місць.

Найбільша кількість переможців сьомої хвилі з Львівської (33 особи), Київської (20 осіб), Рівненської (18 осіб) областей та міста Києва (19 осіб).

Нагадаємо, проект «єРобота «включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми «єРобота» триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія.