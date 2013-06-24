Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про осучаснення збору статистичної інформації та встановлення періодичності проведення Всеукраїнського перепису населення - не рідше одного разу на 10 років.

Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос»Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

За повідомленням парламентарія, відповідний законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності» (№5108) підтримали 237 депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, встановлюється періодичність проведення Всеукраїнського перепису населенняне рідше одного разу на десять років. Дата й термін проведення перепису визначатиметься Кабінетом Міністрів України.

Отримувати дані для перепису пропонується сучасними методами, зокрема, заповнення респондентами переписної документації за допомогою спеціальногопрограмного забезпечення в Інтернеті, використання національних електронних інформаційних ресурсів (систем).

Закріплюються за центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики повноваження одержувати від державних органів з національних електронних інформаційних ресурсів (систем) у межах програми перепису населення дані, необхідні для цього, а також збирати, обробляти, зберігати дані респондентів з дотриманням вимог законодавства України про захист інформації.

Як повідомлялося, 1 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 5108 «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності».