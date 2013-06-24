Завдання Мінреінтеграції на 2023 рік — інтеграція внутрішніх переселенців. Про це заявила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона нагадала, що в Україні обліковано 4,8 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Їхня реальна кількість становить близько 7 мільйонів.

За її словами, держава всіляко намагається підтримувати переселенців. Торік із бюджету виплатили 55 мільярдів гривень допомоги на проживання. Вони отримують гуманітарну допомогу, харчові набори, одяг, речі першої потреби. Також успішно реалізують урядовий проєкт «єРобота» — можливість отримання грантів за шістьма програмами.

«Але допомога не має обмежуватися лише цим. Вона має бути різнобічною. Це і соціалізація ВПО на новому місці проживання, і сприяння їхньому працевлаштуванню, й отримання всіх пільг, які поширюються на решту жителів. Вони не повинні чекати із простягненою рукою, а стати повноцінними членами громад. Водночас відчувати власну незалежність, бути впевненими в найближчому майбутньому своєму, своїх дітей і батьків. Тому наше завдання у 2023 році — знайти якомога більше інструментів для цього. Зокрема з допомогою наших міжнародних партнерів», — резюмувала Ірина Верещук.