Усі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок «Дія», але не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня. Заплановано, що відповідні законодавчі зміни уряд затвердить найближчим часом. Прийом таких заявок триває до 1 жовтня.

Мінреінтеграції нагадує: щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву або ж надіслати її поштою. Органи соцзахисту зобов’язані прийняти в людини повторну заяву та розглянути її, навіть якщо вона не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

У разі виникнення проблем у ВПО під час подання заяв чи взяття на облік слід звертатися до Мінреінтеграції: 15-48 — цілодобова гаряча лінія із кризових питань; +38(096)078-84-33 — гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp / Telegram / Viber; +38(066)813-62-39 — гаряча лінія уповноваженого з питань ВПО.