Для 18-річного художника з аутизмом Кості Краснова малювання – улюблене заняття. Кіт-Азовсталь, пес Патрон, Українська Мрія, бойові птахи, Привид Києва. У його роботах «оживають» найвідоміші символи нинішньої війни.

Для 18-річного художника з аутизмом Кості Краснова малювання – улюблене заняття. Кіт-Азовсталь, пес Патрон, Українська Мрія, бойові птахи, Привид Києва. У його роботах «оживають» найвідоміші символи нинішньої війни. Нині за допомогою свого хобі він допомагає військовим. Продає власноруч розмальовані еко-сумки, щоб купувати бронежилети. З початку бойових дій творча майстерня, яку відвідував хлопець, зачинилася. А тут ще й добровольцем до тероборони захищати країну пішов улюблений дядько. Потрібен був бронежилет. Турботливий племінник вирішив його придбати. Аби зібрати потрібну суму, став продавати полотняні торбинки із власними малюнками.

Бронік подарували волонтери, коли дізналися про зворушливу мету Кості. Та назбиралося штук сорок готових еко-сумок, тож юнак вирішив допомогти ще комусь. Першу партію розібрали за добу і замовлення продовжували надходити. Ставало все більше патріотичних зображень. З’явилися Байрактар, Киця-захисниця, паляниця, «помідорні війська», Півник із Бородянки.

«Лише вручну розмальованих сумок продали 250 штук. Мені приємно, що син може бути корисним. Один із переданих бронежилетів врятував життя бійцю», – розповіла мама художника Анна.

Згодом малюнки відцифрували і почали наносити на різні мерчі. Тут і мейнстрім-худі з Javelin Cat, і світшоти із Мрією, і футболки з Котом-розвідником та Котом-десантником, і блокноти з Кицею-захисницею, і чашки з лицарем ТРО. Одна з клієнток купила одразу велику партію. Сказала, аби подарувати людям за кордоном, які їй допомогли.

Загалом юному художнику вже вдалося зібрати понад 120 тисяч грівень. На них придбали 29 бронежилетів. Ще майже 10 тисяч гривень передали волонтерам на закупівлю ліків. Свою шляхетну справу Костя не припиняє, малює щодня і вже вигадує нових персонажів.

Бійці часто записують відео із вдячністю за турботу про їхню безпеку. Усі мама Анна показує сину. Зізнається, він тоді дуже тішиться.

«Найбільше запам’яталося відео, на якому бронежилети передають двом братам з Тернополя. Ще зовсім молодим захисникам. У мене тоді материнське серце защемило», – розповіла Анна.

Професійні художники відзначають, що малюнки Кості вражають своїм стилем, безпосередністю та позитивом.

За свої добрі справи хлопець отримав справжню медаль «Волонтер України». Нею дуже пишається. Каже, що тепер має нагороду героя. А ще він щиро мріє про перемогу.

«Творці перемоги» – нова рубрика Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Вона – про людей, які наближають нашу перемогу. Кожен – на своєму фронті.