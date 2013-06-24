Під час війни грудне вигодовування може врятувати життя немовляти, адже дитячої суміші може просто не бути в доступності. До того ж в умовах відключень води та електрики материнське молоко – це найбезпечніша та найзручніша їжею для вашого малюка. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

В умовах війни, відключень води та електрики материнське молоко – це найбезпечніша та найзручніша їжа для малюка. До того ж дитячої суміші може просто не бути в доступності, отже грудне вигодовування іноді може врятувати життя немовляти.

Материнське молоко має безліч переваг над будь-якою дитячою сумішшю:

Материнське молоко містить усі необхідні вітаміни та мікроелементи для збалансованого розвитку дитини. Воно повністю забезпечує потреби дитини у харчуванні та рідині протягом перших шести місяців життя. Материнське молоко містить антитіла для захисту дитини від хвороб. Протягом перших днів життя молозиво є своєрідною «першою імунізацією», яка захищає маля від хвороб. Грудне молоко — їжа, яка завжди з вами та під рукою. Грудне молоко не зникає через стрес. Якість молока не змінюється через почуття тривоги, паніки чи стресу. Навіть, якщо мати недостатньо харчується, вона може продовжити годувати грудьми. Грудне вигодовування найбільш гігієнічно безпечний спосіб годувати дитину, адже вам не потрібно мити чи кип’ятити посуд. Фізичний контакт під час годування грудьми заспокоює як дитину, так і маму. Годувати дитину грудьми можна до 2 років і довше.

Зараз дуже важливо зберегти та продовжити грудне вигодовування, адже від цього може залежати життя немовляти!