Під час війни грудне вигодовування може врятувати життя немовляти, адже дитячої суміші може просто не бути в доступності. До того ж в умовах відключень води та електрики материнське молоко – це найбезпечніша та найзручніша їжею для вашого малюка. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
В умовах війни, відключень води та електрики материнське молоко – це найбезпечніша та найзручніша їжа для малюка. До того ж дитячої суміші може просто не бути в доступності, отже грудне вигодовування іноді може врятувати життя немовляти.
Материнське молоко має безліч переваг над будь-якою дитячою сумішшю:
- Материнське молоко містить усі необхідні вітаміни та мікроелементи для збалансованого розвитку дитини.
- Воно повністю забезпечує потреби дитини у харчуванні та рідині протягом перших шести місяців життя.
- Материнське молоко містить антитіла для захисту дитини від хвороб.
- Протягом перших днів життя молозиво є своєрідною «першою імунізацією», яка захищає маля від хвороб.
- Грудне молоко — їжа, яка завжди з вами та під рукою.
- Грудне молоко не зникає через стрес. Якість молока не змінюється через почуття тривоги, паніки чи стресу.
- Навіть, якщо мати недостатньо харчується, вона може продовжити годувати грудьми.
- Грудне вигодовування найбільш гігієнічно безпечний спосіб годувати дитину, адже вам не потрібно мити чи кип’ятити посуд.
- Фізичний контакт під час годування грудьми заспокоює як дитину, так і маму.
- Годувати дитину грудьми можна до 2 років і довше.
Зараз дуже важливо зберегти та продовжити грудне вигодовування, адже від цього може залежати життя немовляти!