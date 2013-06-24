Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2023 №185 затверджено Порядок проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, який набув чинності з 07 березня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно із Порядком метою перевірки листків непрацездатності є здійснення контролю за обґрунтованістю формування (видачі) листків непрацездатності, медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Перевірка листків непрацездатності проводиться уповноваженими посадовими особами територіального органу ПФУ та/або уповноваженими лікарями, перелік яких затверджується правлінням ПФУ.

Аби упередити нецільове використання коштів, фахівці Фонду соціального страхування України упродовж 2022 року перевірили 380 904 листки непрацездатності – було проведено 158 планових і 1 832 позапланові перевірки закладів охорони здоров’я, а також перевірено 1 936 страхувальників. Проведена робота дозволила упередити виплати за необґрунтовано виданими чи продовженими лікарняними на суму понад 3,6 млн гривень.

Нагадаємо, з 01 січня 2023 року Фонд соціального страхування України передав свої завдання та функції до Пенсійного фонду – відтепер саме ПФУ є уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. ФССУ перебуває в процесі припинення.