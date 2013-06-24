На нараді під головуванням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук обговорили питання вибіркових перевірок внутрішніх переселенців. Їх кількість у порівнянні з минулим роком знизилася майже у 12 разів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Але разом з тим питання вибіркових перевірок ВПО щодо їх фактичної присутності на заявленому місці залишається актуальним. Мінреінтеграції тримає його під постійним контролем.

Своєю чергою Мінсоцполітики та Нацсоцслужба надали роз’яснення територіальним органам соціальних служб про необхідність попереджати внутрішніх переселенців стосовно відвідування їх з метою перевірки.

Зокрема, під час перевірки посадова особа Нацсоцслужби повинна скласти відповідний акт. Також вона має залишити повідомлення про необхідність протягом 10 днів прибути до органу соціального захисту населення для проходження ідентифікації.

І лише у разі неявки переселенцям можуть скасувати статус ВПО і припинити передбачені для них виплати.

«Ми не можемо допустити жодної дискримінації внутрішніх переселенців. Людей повинні попереджати. Вони не зобов’язані 24/7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже необхідна. Перевірки мають здійснюватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги», – зауважила Ірина Верещук.

Нагадаємо, що статус ВПО можна втратити за умови переїзду за кордон, повернення на місце постійного проживання або ж якщо своєчасно не повідомити про зміну фактичного місця проживання.