Марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance в рамках своєї місії добув вже 13-й зразок ґрунту на Червоній планеті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба космічного апарату у Твіттері.

«Чудове місцерозташування для збору щасливого кам'яного ядра №13!», - йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що команда Perseverance сподівається в цьому районі на Червоній планетізібрати ще один подібний зразок каміння.

Нагадаємо, космічний апарат Perseverance був доправлений на Марс разом із гелікоптером Ingenuity у межах дослідницької місії NASA 18 лютого 2021 року.

Одне з його завдань - зібрати на Марсі зразки породи, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейської космічної агенції та NASA.