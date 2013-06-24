Марсохід Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Perseverance в рамках своєї місії добув вже 10-й зразок ґрунту на Червоній планеті.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба американського відомства у Твіттері.
«Я вже зібрав свій 10-й зразок каменю, побачений тут у пізньому полудні марсіанського сонця», - заявили в NASA.
Зазначається, що розмір останнього добутого зразка дорівнює розміру мізинця.
Раніше Perseverance зробив світлину шматка термоковдри на Червоній планеті.
Нагадаємо, космічний апарат Perseverance був доправлений на Марс разом із гелікоптером Ingenuity у межах дослідницької місії NASA 18 лютого 2021 року.
Одне з його завдань - зібрати на Марсі зразки породи, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейської космічної агенції та NASA.