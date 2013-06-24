З початку повномасштабної війни Україна підтримувала і продовжує підтримувати своїх громадян, які змушені були залишити власні домівки та стали внутрішньо переміщеними особами. Програма підтримки для ВПО є однією з найбільших в соціальній сфері. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З моменту запровадження виплати як швидкої допомоги всім внутрішньо переміщеним особам, Уряд коригував параметри допомоги на проживання. Зокрема, першочергово вона має підтримати під час воєнного стану людей, які не мають можливості працювати, доглядають дітей або важко хворих чи осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи. Виплати допомагають людині пройти складний період пошуку житла, роботи, облаштування в новій громаді, налагодження життя.

З 1 березня 2024 року для тих внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу від держави щонайменше 8 (а зазвичай – 12-24 місяці) продовжено ще на 6 місяців, але з урахуванням низки особливостей.

Зокрема, автоматично (без додаткового звернення) продовжено виплати для тих осіб, які втратили працездатність: пенсіонери, особи з інвалідністю 1 та 2 груп, тяжкохворі діти, а також для дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

15 березня виплату допомоги для таких ВПО було спрямовано автоматично. Сукупно, було спрямовано видатки на виплату допомоги для 671 тисячі осіб, на загальну суму 1,4 млрд грн.

Якщо ви належите до вищенаведених категорій і вам не було призначено автоматично – зверніться, будь ласка, до найближчого ЦНАП, або органу соціального захисту із заявою на призначення виплати.

Ще частина ВПО отримає виплати після подання нових заяв на виплату – це необхідно для того, аби призначення допомоги відбувалось з урахуванням складу сімʼї та доходів родини внутрішньо переміщених осіб. Нагадаємо, допомога на проживання для ВПО на додаткові 6 місяців здійснюється, якщо середній дохід на одну особу в такій родині складає менше ніж 9 444 грн.

Нарахування коштів для тих ВПО, які мають право на продовження виплат після подання заяви, відбудеться 21 або 28 березня, оскільки станом на даний момент управління соціального захисту населення ще продовжують опрацювання поданих заяв на виплату від громадян.

В цілому станом на 14 березня органи соціального захисту отримали 91,4 тис. заяв на призначення допомоги на додаткові 6 місяців. Близько 66% заяв вже опрацьовано. Ще 34% заяв – знаходяться на опрацюванні.

Це означає, що якщо ви подали заяву на продовження виплати, кошти будуть зараховані вам до кінця місяця (у разі наявності права на продовження виплати). Ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно.

Звертаємо увагу тих, хто ще не встиг подати заяву на перепризначення виплати: ви можете це зробити і зараз.

Крім того, Мінсоцполітики ініціює продовження терміну подання заяв до 31 квітня. Відповідно, навіть якщо заява на виплати буде подана в кінці квітня, кошти родині надійдуть за березень і квітень включно.

Нагадуємо, що Мінсоцполітики за результатами обговорення з регіонами, пропонує уточнити категорії тих, хто, перебуваючи у складному становищі, має право отримувати виплати. Зокрема, додати осіб передпенсійного віку, тих, хто доглядає дітей до 3-х або до 6-ти років, дітям та вихователям з патронатних сімей та ін.

Звертаємо увагу, що сам розмір виплат залишився без змін:

2 тис. грн – на одну дорослу особу, яка стала внутрішньо переміщеною особою

3 тис. грн – на одну дитину або особу з інвалідністю-ВПО.

Тобто сім'я з 4-х ВПО (двоє дорослих і двоє дітей) загалом отримує від держави 10 тис. грн допомоги щомісяця (без врахування інших допомог).