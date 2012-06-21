ОСББ «Замкове-1» з Рівного стало учасником пілотного проекту в рамках програми «Перші ластівки» Державного фонду енергоефективності. В Україні таких ОСББ лише десять.
— Наше ОСББ створене в п’ятиповерховому будинку, в якому 66 мешканців, причому кожен п’ятий — з інвалідністю, — розповідає голова об’єднання співвласників на вулиці Замковій у Рівному Галина Бовгира. — Раніше завдяки співфінансуванню з міського бюджету ми утеплили будинок, тож температура в приміщенні — близько 25 градусів. Утім, люди не можуть регулювати мікроклімат у квартирах. Тому ми розробили проект встановлення індивідуального теплового пункту, який таку змогу надасть.
У будинку вже працюють енергоаудитори, попереду — експертиза та будівельні роботи. Зокрема проведуть комплексну термомодернізацію будинку, що дасть змогу істотно економити на комунальних платежах. Частину витрат відшкодують із донорських коштів. Адже фонд енергоефективності — мультидонорський проект, створений для впровадження подібних проектів саме в ОСББ. Його бюджет — кошти іноземних донорів та державні.
— Рівненське ОСББ у пілотному проекті неспроста, — зауважив віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко під час робочої поїздки на Рівненщину 22 лютого. — Адже саме в Рівному чи не найбільший відсоток об’єднань співвласників в Україні, причому вони достатньо дієві, активно користуються державною програмою «теплих» кредитів. Область перша в Україні за залученням коштів за програмою Держенергоефективності. А Фонд енергоефективності повноцінно запрацює вже до кінця березня. Мета ж програми «Перші ластівки» — протестувати механізм реалізації енергоефективних заходів учасників фонду до його офіційного старту. Для цього створили фокус-групу з ОСББ, які погодилися на тестування майбутніх процедур фонду для модернізації своїх будинків.