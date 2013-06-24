Дружина президента Франції Бріжит Макрон збирається подати до суду через чутки, поширювані в інтернеті, що вона нібито народилася хлопчиком і змінила стать. Ці чутки вперше з’явилися у вересні на ультраправому сайті, потім їх підхопили любителі теорій змови, після чого вони поширилися й у соціальних мережах. Їх підхопили здебільшого політичні опоненти її чоловіка з-поміж ультраправих угруповань, антивакцинаторів і прихильників конспірологічного руху QAnon. Адвокат 68-річної Бріжит Макрон, яка має трьох дорослих дітей від першого шлюбу, підтвердив, що перша леді готує позов до суду.

Французькі ЗМІ простежили розвиток цієї історії від першої статті, що з’явилася в ультраправому журналі. Потім цю жовту інформацію докладно обговорювали у трансляції на YouTube, у якій взяли участь опоненти вакцинації, ті, хто заперечує COVID-19, і крайні праві активісти. Бріжит Макрон не вперше стає мішенню нападок сумнівних онлайн-ресурсів. Відтоді, як 2017 року її чоловік виграв президентські вибори у Франції, улюбленою темою різноманітних інтернет-тролів стала різниця у віці президентського подружжя. Бріжит старша від Еммануеля Макрона на 25 років. Нова скандальна плітка набула розголосу напередодні президентських виборів, які відбудуться у Франції навесні 2022 року. Хоч Еммануель Макрон ще офіційно не підтвердив, що виставить свою кандидатуру на другий термін, багато хто очікує, що він незабаром оголосить про це рішення.