Під час візиту до Сполучених Штатів Америки дружина Президента України Олена Зеленська виступила в Конгресі. Вона стала першою в історії дружиною іноземного лідера, яка отримала змогу виступити із промовою у стінах цієї інституції.

На початку промови Олена Зеленська наголосила, що говоритиме не за протоколом, а передусім як жінка й мати. До конгресменів вона звернулася не лише як до політиків і представників партій, а як до матерів і батьків, дідусів і бабусь, доньок і синів.

Дружина Президента розповіла про трагедії, які переживають українські сім’ї через російське вторгнення. Вона продемонструвала відео та світлини чотирирічної Лізи, яка загинула у Вінниці внаслідок російського обстрілу, а також дітей, убитих на Миколаївщині та Одещині, загиблих працівників і відвідувачів торговельного центру у Кременчуці.

«Із початку війни Росія випустила по Україні вже три тисячі різних крилатих ракет, але щоб зруйнувати чиюсь сім’ю, не треба навіть ракети — вистачає маленького уламка, — зазначила Олена Зеленська. — Тож я звертаюся до вас від імені всіх загиблих. Від імені людей, які втратили руки й ноги. І від імені людей, які ще живі та цілі. Від імені тих, хто воює, і тих, хто чекає в тилу на повернення рідних з передової. Я прошу у вас зброю! Зброю не для того, щоб нести війну на чужу територію, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живим. Я прошу у вас системи протиповітряної оборони, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати й цілі сім’ї».

Перша леді наголосила, що системи ППО дали б дітям змогу повернутися до навчання восени, адже безпечний освітній процес у новому році залишається під питанням.

У межах візиту до США Олена Зеленська провела зустріч із першою леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден у Білому домі. Дружину глави Української держави зустріли на ґанку Білого дому Президент США Джозеф Байден та віцепрезидент Камала Гарріс.

Відбулися й інші зустрічі із впливовими американськими політиками, під час яких обговорювали започаткування в Україні національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, гуманітарних проєктів, мета яких — полегшити страждання людей, що потерпають від війни. Зокрема йшлося про лікування українських дітей у США та їх протезування в американських клініках, а також освітні ініціативи й допомогу тимчасовим вимушеним внутрішнім переселенцям.

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«Урядового кур’єра»