Судно Polarnet, яке одним із перших узяло участь в реалізації ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, успішно пройшло перевірку інспекційної групи у Стамбулі та прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.

«Цей перший успішний досвід реалізації зернової ініціативи дає нам змогу з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень. Вдячний нашим партнерам з ООН та Туреччини за ефективне гарантування безпеки руху судна та максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей. Окремо вдячний екіпажу судна Polarnet за готовність одними з перших скористатися зерновим коридором, відкривши цим шлях для всіх інших суден», – прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Прибуття суден Navi Star, Rojen, які вийшли з портів в одному каравані з Polarnet, у порти призначення очікується орієнтовно через тиждень.