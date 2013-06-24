Приймання заявок на урядову програму «єРобота» зі створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства триває. Міністерство аграрної політики та продовольства підписало 32 накази про надання грантів на загальну суму 147 545 000 гривень.

Перші кошти грантів почали надходити на рахунки учасників програми. Зокрема, фінансування отримали фермерські господарства з Чернівецької та Київської областей.

На кінець вересня учасниками проєкту стали аграрії 14 областей України (Одеська, Полтавська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Волинська, Чернівецька, Закарпатська, Черкаська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Тернопільська та Дніпропетровська). Загальна площа господарств-учасників — 477,74 га. Суми грантів залежно від площі становлять від 360 тисяч до 10 мільйонів гривень на одного отримувача.

За умовами програми площі угідь для розвитку чи створення саду мають варіюватися від 1 до 25 га. Проєкт передбачає співфінансування: від 30% власних коштів забезпечує її учасник, а 70% — держава.