У межах ініціативи першої леді Олени Зеленської з фандрейзингу коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги вже придбано перші 24 реанімобілі. Незабаром вони поїдуть рятувати життя в Запорізьку, Миколаївську, Рівненську, Сумську, Харківську, Чернігівську, Одеську області, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Нещодавно, 23 липня, відбувся другий Саміт перших леді та джентльменів. Головною метою проведення заходу стало обговорення повоєнного майбутнього нашої країни та світу, а також збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги для України.

Для цього напередодні саміту було відкрито збір коштів на фандрейзинговій платформі United24. Станом на зараз зібрано 220 мільйонів гривень. На частину цих коштів, а саме 52,8 мільйона гривень, ДП «Медичні закупівлі України» придбало перші 24 реанімобілі. Незабаром їх передадуть закладам екстреної медичної допомоги семи областей.

«Щодня наші медики рятують життя тисячам українців, бригади екстреної медичної допомоги першими прибувають на місце події та роблять усе необхідне, щоб допомогти. Ворог не припиняє атакувати наші лікарні та швидкі, щотижня є втрати, зокрема і в автопарку екстреної меддопомоги, особливо у прифронтових областях і там, де тривають активні бойові дії. Тож придбані швидкі віддадуть у прифронтові регіони та регіони, що активно долучаються до надання медичної допомоги пораненим», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Ці автомобілі обладнано всім необхідним, щоб швидко й безпечно доправити важкопоранених до лікарні: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами й апаратами штучної вентиляції легень.

Збирання коштів на реанімобілі триває на сайті United24. Долучитися може кожен.