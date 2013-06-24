В Україні пройшли успішне випробування два телемедичні проєкти: система Teledoc Health, що надає можливості віртуальної допомоги, та телемедична платформа нейросенсорної реабілітації Rehabilitation Gaming System, яка за допомогою гаджетів допомагає комплексно лікувати пацієнтів із пошкодженням мозку та опорно-рухового апарату. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Впровадження телемедичних інновацій в Україні змінює філософію української медицини – стиль роботи лікарів і їхні взаємовідносини з пацієнтом. Тепер це консультативні можливості від кращих медичних спеціалістів світу. Телемедицина надає лікарям нові унікальні можливості особистісного розвитку.

«Телемедицина – згусток сучасних технологій. Це майбутнє, яке вже настало. Нам випав унікальний шанс скористатися уже готовими рішеннями і впровадити їх в Україні», – говорить Марія Карчевич, заступниця міністра з питань цифровізації.

Основні функції платформи Teledoc Health виконує робот Litev3 – девайс, що максимально наближає віртуальні відвідування до реальних. За допомогою вбудованої керованої камери дуже високої роздільної здатності можна ретельно обстежувати пацієнта, вимірювати температуру, тиск та під’єднувати діагностичне обладнання тощо. Система надає можливість у деяких випадках повністю замістити роботу медперсоналу і може самостійно рухатись та передавати дані для консиліумного рішення по лікуванню кожного хворого.

Уже вісім таких пристроїв працюють в п’яти містах України, створивши синергічну мережу провідних закладів охорони здоров’я. Планується розширення мережі до тридцяти пристроїв.

Платформа Rehabilitation Gaming System – це телереабілітація для підвищення якості життя людей з пошкодженням мозку та опорно-рухового апарату. Проєкт адаптований до конкретних потреб кожного окремого пацієнта від гострої до хронічної фази після пошкодження головного мозку.

В ігровій формі за допомогою звичайного гаджету хворий виконує прості вправи. Рухи пацієнта програмуються, по кожному розробляється спеціальна програма, яка фіксує динаміку і враховує помилки, у графіках і в процентному вимірі. Це справжній прорив у лікуванні пацієнтів з дитячим церебральним паралічем, хворобою Альцгеймера тощо. Це також допомога пацієнтам, які отримали різні травми, контузії, порушення мозкової діяльності внаслідок поранень та вибухів, під час бойових дій.

Платформа Solo забезпечує захист інформації, що є найважливішою умовою роботи проєктів телемедицини, особливо в умовах воєнного стану.