Із вересня уряд відновить приватизацію підприємств державної власності, яку було призупинено на період воєнного стану та розблоковано з ухваленням законопроєкту №7451. У липні уряд затвердив перелік 420 об’єктів після процедури тріажу — сортування на ті, які залишаться у державній власності, які буде спрямовано на приватизацію до ФДМУ, та які буде ліквідовано.

«У липні цього року ми передали 65 підприємств до Фонду державного майна. І далі проводитимемо тріаж підприємств, щоб передавати максимальну кількість об’єктів на приватизацію. Із вересня розпочнемо зі спиртзаводів і хлібокомбінатів», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Приватизація відбуватиметься на спрощених умовах. Приватні підприємці зможуть викупити цілісні майнові комплекси. Усі дозволи та ліцензії таких підприємств для нових власників зберігатимуться.