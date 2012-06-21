Масове поховання мамонтів, знайдене в березні 2019 року неподалік Мехіко, виявилося древньою пасткою. Про це розповів археолог Луїс Кордоба Баррадас в інтерв'ю виданню Universal.
Робітники в Сан-Антоніо Ксахуенто в штаті Мехіко виявили першу в світі гігантську пастку для мамонтів на муніципальній землі, яку мали використати для стіттєзвалища.
Археолог Луїс Кордоба Баррадос пояснив, що на ділянці під назвою «Тультепек II», де вони працювали протягом майже десяти місяців за підтримки ратуші, було знайдено 824 кістки без анатомічних зв'язків, в основному вони належать 14 мамонтам. Залишки восьми, було знайдено в південно-західному куті ділянки, тоді як залишки шести інших – на північ від неї.
У межах цих ям нижче 3,50 м було виявлено вісім черепів, п'ять щелеп, сто хребців, 179 ребер, 11 лопаток, п'ять плечових кісток, на додаток до ліктів (кубики довгої кістки), тази, стегна, гомілки та інші «маленькі» кістки.
«Це дві штучні пастки для мамонтів. Це переломний момент не тільки в історії Мексики, але і всього світу, тому що більше ніде на планеті не було виявлено подібних пасток», – каже Кордоба.
Йдеться про дві штучні пастки на мамонтів віком майже15 тисяч років. Вони створені з вертикальних стін глибиною 1,7 метра і діаметром 25 метрів. За заявою Кордоби, подібні артефакти не були раніше знайдені ніде в світі.
Команда археологів висловила припущення, що неподалік від місця знахідки можуть бути ще три подібні пастки.
За словами Кордоби, виявлені артефакти в подальшому будуть виставлені в музеї мамонтів Тультепека.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»