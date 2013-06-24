Його вже печуть на Рівненщині, яка нещодавно долучилася до всесвітньої благодійної продовольчої програми від ООН World Food Programme.

Зокрема, дві пекарні Рокитнівської територіальної громади «Хліб від Єви» та «Паляниця» радують запашними буханцями тих, кого війна змусила тікати з рідних домівок за тисячі кілометрів. На гостинному Поліссі родини зі сходу та півдня України тепер смакують хлібом, головний інгредієнт якого — частинка душі звичайних жінок, більшість із яких мають високе почесне звання матерів-героїнь. Адже багатодітна тут майже кожна сім’я, тому й мам-героїнь у нас понад 21 тисяча.

«Саме ці пекарні забезпечують хлібом та хлібобулочними виробами наших військових та внутрішньо переміщених осіб від початку війни», — розповідає голова Рокитнівської територіальної громади Григорій Таргонський.

Нещодавно Рівненщина отримала 1200 тонн борошна та 400 тонн гороху як учасник згаданої благодійної програми. Усе це пропорційно розподілили між районами для допомоги переселенцям. І вже маємо запашні паляниці.

«Це лише перші кроки допомоги від World Food Programme. У планах — грошова підтримка внутрішньо переміщених осіб. Відповідну програму реалізовує Кабінет Міністрів спільно з ООН. У її межах переселенці впродовж трьох місяців отримуватимуть по 2200 гривень на кожного члена родини», — повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.