Єврокомісія надасть Україні новий пакет фінансової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро. «ЄС підтримує Україну. Ми непохитні у своїй підтримці. Оголошую новий пакет фінансової допомоги, що складається з екстрених позик і грантів, задля підтримки України в середньо- та довготерміновій перспективі», — написала у твіттері голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Ця підтримка, вважає вона, допоможе Україні «задовольнити фінансові потреби через імовірний збройний конфлікт та підтримати зусилля України у зміцненні її стійкості».

Крім макрофінансової допомоги на згадану суму, передбачено збільшення вдвічі двосторонньої допомоги цього року у вигляді грантів — буде надано ще 120 мільйонів євро, повідомляє Укрінформ. Очільниця Єврокомісії очікує на якнайшвидше затвердження цієї допомоги в Європарламенті. Перший транш обсягом 600 мільйонів євро може бути переказано Україні вже найближчим часом. «Ця допомога посилить підтримку України задля державотворення та стійкості», — вважає Урсула фон дер Ляєн.