На Дніпропетровщині запрацював перший в області соціальний чат-бот. Туди можна звертатися цілодобово. Проконсультуватися з приводу субсидій, виплат, допомоги переселенцям, протезування.

«Використовуємо сучасні технології й у сфері соціальних послуг. Адже цифрова трансформація в країні навіть попри війну набирає обертів. Наш новий чат-бот покликаний надати інформацію та відповісти на найпоширеніші питання людей», – зазначив в.о. директора Центру здійснення соціальних виплат Євгеній Таранцов.

Аби почати працювати з чат-ботом, потрібно натиснути на кнопку старт. З’явиться основне меню. Там, зокрема, є спеціальні розділи для переселенців. А ще окремі пункти про виплати та субсидії.

«Електронний помічник працює 24/7. Будь-яка людина, яка звернулася, швидко отримує зворотній зв'язок. Вона може обрати необхідний розділ зі списку запропонованих або задати своє питання. Звернення отримає соціальний менеджер та передасть профільному фахівцю», – додав Євгеній Таранцов.

Розробники кажуть, чат-бот «Соціальна допомога» оновлюватиметься. А ще поповнюватиметься новими функціями. Вже з’явилася вкладка протезування, якої спочатку не було.