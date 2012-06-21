Актуальні питання двосторонньої взаємодії між Україною та ЄС в торговельній та економічній сферах, поточна економічна ситуація в Україні, підготовка до 23-го саміту Україну – ЄС, який відбудеться у жовтні цього року. Такими були наскрізні лінії під час двосторонніх консультацій Україна – ЄС за участі першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економіки України Олексія Любченка та віце-президента Європейської Комісії Валдіса Домбровскіса 25 серпня у Києві.

У зустрічі також взяли участь віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, Посол ЄС в Україні, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, виконувач обов'язків директора Генерального Директорату Європейської Комісії "Торгівля" Леон Дельво, заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка.

«За 5 років дії Угоди про асоціацію Європейський Союз став найбільшим торговельним партнером України з питомою вагою торгівлі товарами 40,2% від загального обсягу зовнішньої торгівлі України. За результатами першого півріччя 2021 року обсяги зовнішньої торгівлі товарами у порівнянні з відповідним періодом 2020 року збільшилися на 34,1%, з яких: експорт на - 43,9% та імпорт на - 26,3%. Оновлення Угоди про асоціацію має дати новий поштовх до якісної зміни структури торгівлі і збільшення частки товарів з доданою вартістю», - зазначив під час зустрічі Олексій Любченко.

Зі свого боку віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс підкреслив важливість для ЄС поглиблення взаємодії у економічних питаннях та розвитку торговельних взаємовідносин з Україною.

Також під час зустрічі Олексій Любченко поінформував присутніх про поточну економічну ситуацію в Україні: «У першому півріччі 2021 року обсяг ВВП збільшився на 1,7%. Нашою метою є зростання ВВП на 4%. Україна має значний потенціал розвитку бізнесу та внутрішнього ринку; вигідне географічне положення на перетині основних транспортних коридорів, відносно недорогу і водночас кваліфіковану робочу силу; великий науковий потенціал та розвинену інфраструктуру».

За його словами, першочерговим завданням уряду є залучення інвестицій в економіку України. Надходження інвестицій, у тому числі іноземних, є вагомим фактором визнання стабільного розвитку економіки, підтвердженням готовності інвесторів працювати в Україні. На сьогодні одним із перспективних механізмів залучення нових інвестицій у державний сектор економіки України є державно-приватне партнерство. Це багатофункціональний інструмент, який одночасно із залученням додаткових інвестицій сприяє розвитку відносин між державними органами та бізнесом.

Крім того, йшлося про перегляд торговельних положень Угоди про асоціацію між Україною, процедуру укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (АСАА), так званого, «промислового безвізу» для України, продовження консультацій стосовно запровадження системи торгівлі викидами, механізму коригування вуглецю на кордоні (СВАМ), з урахуванням імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС тощо.