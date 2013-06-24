Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко взяв участь в нараді щодо проблематики внутрішнього переміщення, спричиненого військовою агресією рф. Нарада відбулася під головуванням Віце-прем'єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук за участі очільників центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України та представників міжнародних організацій. Про це повідомляє Урядовий портал.

У своєму виступі Міністр повідомив, що відповідно до наказуМіністерства охорони здоров’я України від 17.03.2022 № 496 «Деякі питання надання первинної медичної допомоги в умовах воєнного стану», первинна медична допомога для внутрішньо переміщених осіб надається в повному обсязі без переукладання декларацій із сімейним лікарем. Стаціонарна медична допомога також надається безоплатно за програмою медичних гарантій у лікарнях, які підписали договори з Національною службою здоров’я України.

Щодо екстреної медичної допомоги, то наразі, попри фактор збільшення кількості ВПО, зокрема у західних регіонах України, навантаження на систему екстреної медичної допомоги зменшується. В першу чергу це пов’язано зі зменшенням кількості неекстрених та непрофільних звернень.

«Забезпечення доступу до необхідних медичних послуг та лікарських засобів — ключова мета роботи міністерства та системи охорони здоров’я і в мирний час, а воєнний час додає суттєвих викликів, які потребують оперативного переформатування діяльності для адекватного реагування на ці виклики. Ми постійно аналізуємо структуру звернень на гарячу лінію міністерства для того, щоб оперативно дізнаватись про проблеми, які турбують українців, у тому числі й внутрішньо переміщених, і за результатами аналізу приймаємо відповідні управлінські рішення», — коментує Міністр роботу МОЗ у період воєнного стану.

Одним із таких управлінських рішень для вирішення питання, яке турбувало велику кількість внутрішньо переміщених людей, стало встановлення та продовження інвалідності. Міністерство охорони здоров’я України спростило процедуру проведення медико-соціальної експертизи (постановаКМУ від 08.03.2022 № 225 «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України»), якою передбачено огляд дорослих і дітей заочно і незалежно від місця проживання чи їх перебування. Усі вимушено переселені особи оглядаються комісіями екстериторіально, за місцем перебування особи.

З 24 лютого 2022 року медико-соціальними експертними комісіями оглянуто понад 75 тис. осіб, серед яких 15 тис. осіб вимушено переселені особи, але ця цифра може збільшуватись, у зв’язку з несвоєчасним і необов’язковим оформленням статусу ВПО громадянами, які були евакуйовані з території України, де велись масивні обстріли населених пунктів. Медична допомога і медико-соціальна експертиза проводилась усім громадянам України незалежно від наявності статусу ВПО. Багато хто з них під час евакуації частково або повністю втратив медичні документи. Тому після звернення таких людей до медико-соціальної експертної комісії за місцем перебування лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров’я розв'язують їхні проблемні питання. З метою відновлення втрачених документів медико-соціальними експертними комісіями було надано вже більше ніж 3 тис. консультацій і допомоги у відновленні втрачених документів про інвалідність.